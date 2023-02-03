Пенсионерам пообещали приятную денежную прибавку в феврале

В феврале российским пенсионерам на банковские карты поступит разовая выплата.
Так, получить деньги смогут некоторые льготники, в частности, труженики тыла, дети войны, граждане, пострадавшие от репрессий, передает primpress.ru.
Размер выплат будет разным в зависимости от региона и статуса. Труженики тыла и дети войны получат около двух тысяч рублей, репрессированные — на 500 рублей больше.
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В том случае, если пенсионер отказался от бесплатного льготного проезда в общественном транспорте, то он может получить компенсацию деньгами, ему на карту поступит около 500 рублей. Также можно получить льготу на бесплатные лекарства в виде выплаты, она составит около 1400 рублей.
Ранее стало известно о пособиях для малоимущих, о которых осведомлен далеко не каждый. Финансовый консультант Татьяна Волкова напомнила, что в России существует ряд мер государственной поддержки. Однако россияне часто об этом просто не знают.