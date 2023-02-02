Россиянам объяснили, как вернуть госпошлину за загранпаспорт с чипом

Оставшиеся без заграничного паспорта в феврале 2023 смогут сделать возврат госпошлины.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что россияне могут вернуть госпошлину за выдачу заграничного паспорта с чипом при отказе от получения услуги.

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