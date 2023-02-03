Питомец придет в восторг: в Роскачестве назвали лучшую марку влажного корма для кошек

В Роскачестве назвали лучшую торговую марку влажного корма для кошек. От этого лакомства ваш питомец придет в неописуемый восторг.
Эксперты проверили товары 39 торговых марок, их изучали по 12 главным критериям.
Итак, одним из лучших был признан влажный корм для взрослых кошек фирмы Hill's Science Plan. В ведомстве отметили, что он полностью безопасен, не содержит ГМО, консервантов и красителей. Продукт подходит для того, чтобы брать его про запас, ведь вкус не испортится к концу срока годности. Кроме того, масса соответствует заявленной на упаковке информации.
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Ранее эксперты «МаркиКачества» исследовали корма для кошек экономкласса и назвали среди них лучшие. То есть те, которые честно пишут состав на упаковке, и он является качественным, полезным для домашних питомцев.
И первое место среди дешевых кормов для кошек заняла Purine One. Это наименование хоть и относится к экономклассу, приближено к премиум-сегменту за счет высокого содержания мяса в составе и его сбалансированности.