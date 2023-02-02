«Рамки льготного переходного периода»: в Госдуме заявили, что ЖКХ не будет повышать цены на услуги

Стало известно, что Госдума не планирует повышать тарифы на услуги ЖКХ в течение пяти лет.

Однако льгота распространится на жителей ДНР.

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал о тарифах на коммунальные услуги.