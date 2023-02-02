«Рамки льготного переходного периода»: в Госдуме заявили, что ЖКХ не будет повышать цены на услуги

Стало известно, что Госдума не планирует повышать тарифы на услуги ЖКХ в течение пяти лет.
Однако льгота распространится на жителей ДНР.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал о тарифах на коммунальные услуги.
«Следует определить рамки льготного переходного периода в течение пяти лет для предприятий и населения на действующие тарифы ЖКХ. Зафиксировать их по ценам прошлого года на все пять лет. А для получения льгот максимально упростить процесс их получения», — поделился эксперт в беседе с tass.ru.
Напомним, ранее предприниматель поделилась способами, которые преумножат состояние.