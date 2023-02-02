Чудесное преображение: похудевшая на 61 килограмм за 13 месяцев американка раскрыла секрет успеха

Американская писательница смогла похудеть на 61 килограмм всего за 13 месяцев. Она раскрыла секрет своего успеха.

Почти всю жизнь Энди Митчелл боролась с лишним весом. Часто женщина заедала стресс и плохое настроение. Однажды она заметила, как ее домашние весы показали отметку в 121 килограмм. После этого женщина решила взять себя в руки. Первым делом она обратилась к психологу, чтобы решить внутренние проблемы, пишет The Times of India.

После этого 38-летняя женщина полностью отказалась от вредных продуктов, таких как: газированные напитки, фастфуд, сладости. Она добавила в рацион салаты, сезонные овощи и фрукты. Митчелл ежедневно подсчитывала калории и следила за сбалансированностью блюд. Американка начала ходить в спортзал: там она пять раз в день занималась на эллиптическом тренажере и бегала на дорожке.

После того, как женщине удалось избавиться от лишних килограммов, она дала несколько советов худеющим. По ее словам, необходимо начать с употребления цельнозерновых продуктов, фруктов и овощей. Также она посоветовала отказаться от пустых калорий и вредной еды.