«Сметаны не будет»: эксперты рассказали об изменениях на полках магазинов из-за санкций

Сметана

Сметана. Фото: Global Look Press 

Глава крупнейшего производителя органических продуктов «АгриВолга» Сергей Бачин рассказал о ситуации на российском рынке.

Названа потенциальная проблема с производством сметаны и другой кисломолочной продукции в стране. Во всем виноваты санкции.

Оказалось, молочные производители из России сильно зависят от импортной закваски. Именно поэтому эксперты прогнозируют нехватку сметаны на отечественном рынке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Специалисты рассказали, что около 90% сырья ввозится в Россию из-за рубежа. 

«Сейчас 90% нашего рынка — это импортные закваски. У нас просто отсутствуют биофабрики для их производства. Есть экспериментальная биофабрика в Угличе и маленькие лаборатории, которые пытаются что-то сделать. Но они покрывают не больше 10%, а реально даже меньше от всего объема заквасок, которые требуются. <…> Если введут санкции на закваски, сметаны не будет», — отметил эксперт в беседе с rbc.ru.

Читайте также