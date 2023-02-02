«Сметаны не будет»: эксперты рассказали об изменениях на полках магазинов из-за санкций

Названа потенциальная проблема с производством сметаны и другой кисломолочной продукции в стране. Во всем виноваты санкции.

Оказалось, молочные производители из России сильно зависят от импортной закваски. Именно поэтому эксперты прогнозируют нехватку сметаны на отечественном рынке.

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Специалисты рассказали, что около 90% сырья ввозится в Россию из-за рубежа.