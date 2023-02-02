«Сметаны не будет»: эксперты рассказали об изменениях на полках магазинов из-за санкций

Названа потенциальная проблема с производством сметаны и другой кисломолочной продукции в стране. Во всем виноваты санкции.
Оказалось, молочные производители из России сильно зависят от импортной закваски. Именно поэтому эксперты прогнозируют нехватку сметаны на отечественном рынке.
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Специалисты рассказали, что около 90% сырья ввозится в Россию из-за рубежа.
«Сейчас 90% нашего рынка — это импортные закваски. У нас просто отсутствуют биофабрики для их производства. Есть экспериментальная биофабрика в Угличе и маленькие лаборатории, которые пытаются что-то сделать. Но они покрывают не больше 10%, а реально даже меньше от всего объема заквасок, которые требуются. <…> Если введут санкции на закваски, сметаны не будет», — отметил эксперт в беседе с rbc.ru.