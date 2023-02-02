Любимая модель из 90-х: какая обувь будет популярна в 2023 году

Модницам рассказали, какую обувь стоит приобрести в 2023 году.

«Обрубленный» квадратный мыс станет одним из самых популярных трендов 2023 года. Эта модель обуви особенно ценилась в 90-е.

Нестандартный каблук также приветствуется в этом году.

Обувь на платформе станет отличным вариантом для тех, кто хочет скомбинировать удобство и стиль. Устойчивая обувь поможет быть в тренде. И при этом не мучаться из-за шаткого каблука. Будут модными модели на резиновой подошве и обтянутые атласом.

Обувь с мехом тоже будет считаться очень модной в 2023 году, рассказала стилист в беседе с vnimanie.pro.

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Ботфорты, ботильоны и лодочки цвета металлик стоит рассмотреть любительницам притягивать взгляды. Этот вариант актуален в 2023 году.