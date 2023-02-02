Сложный месяц: Елена Мун рассказала, к чему готовиться россиянам в феврале

Стало известно, каким будет февраль по лунному календарю.

Астролог Елена Мун рассказала, что в последний месяц зимы нужно сохранить баланс между работой и отдыхом. Крупных астрологических событий в этот период не предвидится. Однако силы людей будут на нуле.

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Важно беречь свое физическое и ментальное здоровье. Поэтому Елена Мун посоветовала соблюдать правила гигиены. А еще нелишним будет очищать пространство с помощью свеч и эфирных масел. Об этом эксперт по лунному календарю сообщила во vnimanie.pro.