Получить новый загранпаспорт невозможно со 2 февраля: россиянам рассказали, когда возобновится выдача документа

Примечательно, что загранпаспорт за последние годы стало гораздо легче оформить благодаря «Госуслугам». Однако недавно прием заявок на выдачу биометрических загранпаспортов был приостановлен. Это огорчило множество россиян, которые собрались в путешествия. Заграничный паспорт нового образца сроком на 10 лет невозможно оформить со 2 февраля.
Отмечается, что «Гознак» планирует восстановить выдачу заграничных биометрических паспортов в течение месяца. Возникшая заминка связана с завершением работ на «Микроне», который производит чипы.
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По данным ТАСС, за 2022 год россияне оформили себе 5,4 млн загранников — это рекордное число за последние восемь лет.
«Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца», — сообщается на сайте «Гознака».