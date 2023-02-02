Получить новый загранпаспорт невозможно со 2 февраля: россиянам рассказали, когда возобновится выдача документа

Отмечается, что «Гознак» планирует восстановить выдачу заграничных биометрических паспортов в течение месяца. Возникшая заминка связана с завершением работ на «Микроне», который производит чипы.

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По данным ТАСС, за 2022 год россияне оформили себе 5,4 млн загранников — это рекордное число за последние восемь лет.