Счастье испарится и муж впопыхах сбежит из дома: пять вещей, которые копят негатив — срочно на помойку

Есть вещи, который способны накапливать в себе негатив — их ни в коем случае нельзя держать в доме, а лучше сразу отправить на помойку. Эти предметы будут высасывать все хорошее, доводя обстановку внутри семьи до накала страстей. Частые ссоры и выяснения отношений на этой почве грозят тем, что мужья просто сбегут от своих любимых.

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Топ-5 вещей, которые копят в себе негатив — их нельзя хранить в доме.

Посуда со сколами и трещинами;

Одежда, в которой женщина часто ругалась (буквально впитывает в себя плохую энергетику);

Подарки от бывших возлюбленных;

Искусственные цветы;

Сломанная техника, рваная одежда и предметы, с которыми связаны старые воспоминания.

По материалам life