Счастье испарится и муж впопыхах сбежит из дома: пять вещей, которые копят негатив — срочно на помойку

Счастье испарится и муж впопыхах сбежит из дома: пять вещей, которые копят негатив - срочно на помойку

Вещи, которые не стоит держать в доме. Фото: Global Look Press

От этих предметов лучше всего избавиться.

Есть вещи, который способны накапливать в себе негатив — их ни в коем случае нельзя держать в доме, а лучше сразу отправить на помойку. Эти предметы будут высасывать все хорошее, доводя обстановку внутри семьи до накала страстей. Частые ссоры и выяснения отношений на этой почве грозят тем, что мужья просто сбегут от своих любимых.

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Топ-5 вещей, которые копят в себе негатив — их нельзя хранить в доме.

  • Посуда со сколами и трещинами;
  • Одежда, в которой женщина часто ругалась (буквально впитывает в себя плохую энергетику);
  • Подарки от бывших возлюбленных;
  • Искусственные цветы;
  • Сломанная техника, рваная одежда и предметы, с которыми связаны старые воспоминания.

По материалам life

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