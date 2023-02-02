Какие жесты выдают влюбленную женщину: повадки подруг-разлучниц и охотниц за чужими мужьями

Влюбленную женщину легко раскусить по ее жестам. При этом она даже может не замечать, как демонстративно показывает окружающим свою заинтересованность. Об этом рассказали психологи. Зачастую главными разлучницами и охотницами за чужими мужьями становятся вхожие в дом подруги, которые пытаются выгодно подать себя, играя на контрасте с той, у кого она вознамерилась увести спутника жизни.

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Так вот различить влюбленную даму достаточно просто. Для этого стоит обратить внимание на ее жесты: заинтересованная женщина будет поправлять волосы, проводить по ним рукой, демонстрируя свои запястья. Это значит, что она хочет продлить общение с объектом своего восхищения. Об этом говорят и слегка разомкнутые губы.

Также стоит обратить внимание на помаду. Если она яркая, то это явный намек на желание познакомиться поближе. Огромную роль играет взгляд, когда женщина наблюдает за мужчиной со слегка опущенными веками и отводит глаза, встретившись взглядом. Это еще один признак симпатии.

По материалам vnimanie.pro