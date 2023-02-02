Выплаты до 12 700 рублей: предпенсионеров обрадовали ежемесячным пособием

Самое большое пособие по безработице составляет 12 792 рубля. Эту сумму выплачивают три месяца, а затем платят уже пять тысяч рублей, такие выплаты осуществляются полгода. А вот безработный предпенсионер будет получать по 12 792 рубля в течении года.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

А также сумма выплат не может быть меньше 1500 рублей. Эту выплату будут сначала выплачивать три месяца. Но есть нюансы: получать сумму будет человек, который впервые вышел на работу или не работал больше года, а также если человек работал меньше шести месяцев в течении года.

Чтобы оформить пособие, нужно обратиться в центр занятости, на «Госуслуги» или портал «Работа России». Важно знать, что специалисты подберут новые вакансии в течение 10 дней. Если работодатели откажут, то гражданина признают безработным и назначат пособие, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».