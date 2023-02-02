Назван самый эффективный крем для женщин после 35 лет с ретинолом: люди в восторге

Эксперты «МаркиКачества» составили рейтинг самых эффективных по мнению пользователей кремов с витамином А (ретинолом) для возрастной кожи (с 35 лет и старше).

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Они выделили кремы в трех сегментах: бюджетном (до 1500 рублей), средней ценовой категории (до 3000 рублей), а также премиум-класса.

Среди бюджетных средств лучшим пользователи назвали российский крем ARAVIA Laboratories Anti-Age Regenetic Cream за 900 рублей.

В среднеценовой категории – испанский SesDerma Retises Eye Contour за 2960 рублей.

Лучшим элитным кремом женщины назвали французский Ericson Laboratoire Nourishing Cream With Fresh Caviar Cells за 15000 рублей.

Источник: markakachestva.ru.