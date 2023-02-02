Мужчины млеют от запаха фруктов: названы лучшие женские духи с этим ароматом — хочется съесть

Мужчины не могут устоять перед женщинами, которые пользуются духами с фруктовыми нотами. Исследователи выявили, что по таким ароматам сходят с ума свыше 80% представителей сильной половины человечества.

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Проходя мимо дамы, которая использовала фруктовый парфюм, у мужчин подсознательно появляются мысли о свежести. А это значит, что женщина кажется более молодой и привлекательной. Кроме того, играет свою роль и аппетитность фруктов, которая переносится и на хозяек духов.

Итак, лучшим фруктовым парфюмом эксперты назвали Taj Sunset, Escada с ароматом тропиков. На второе место они поставили духи Aqua Allegoria Limon Verde, Guerlain, который ассоциируется с садом после дождя, на третье — Eau d’Hadrien, Annick Goutal, этот аромат имеет свежесть лимона

Источник: markakachestva.ru.