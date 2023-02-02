Невыносимый характер в крови: как выглядят имена самых раздражающих женщин

Иногда кажется, что у некоторых женщин в крови желание выносить мозг и спорить по любому поводу. На самом деле, доля истины в этом есть. Далеко не всегда раздражительницы спокойствия виноваты в этой манере поведения.
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Просто им дали такое имя, которое своим внутренним кодом провоцирует их на постоянные обсуждения, крики и ссоры.
Например, имя Карины виновато в бесконечном желании соперничать и доказывать свою правду. Лариса просто обожает показывать людям, что она главная в коллективе и семье. Оксана ни дня не может прожить, чтобы не предъявить претензии своим близким.
Источник: sportkp.ru.