Невыносимый характер в крови: как выглядят имена самых раздражающих женщин

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Просто им дали такое имя, которое своим внутренним кодом провоцирует их на постоянные обсуждения, крики и ссоры.

Например, имя Карины виновато в бесконечном желании соперничать и доказывать свою правду. Лариса просто обожает показывать людям, что она главная в коллективе и семье. Оксана ни дня не может прожить, чтобы не предъявить претензии своим близким.

Источник: sportkp.ru.