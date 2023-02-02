Wildberries массово раздает всем деньги: Роспотребнадзор может закрыть маркетплейс

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Компания незаконно брала деньги с покупателей.

Вокруг популярного маркетплейса Wildberries разразился скандал. Пользователи пожаловались в соответствующие органы на то, что представители интернет-платформы списывают деньги за возврат бракованных товаров.

Ситуацию взял под личный контроль Роспотребнадзор. В ведомстве заявили, что представители маркетплейса начали работу по автоматическому возврату средств. Они не имели право взимать деньги за то, что товар пришел в неприглядном виде.

Всем. С кого списали за это средства - сейчас массово возвращают. В противном случае, компанию ждали бы огромные штрафы и, возможно, даже закрытие.

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