Wildberries массово раздает всем деньги: Роспотребнадзор может закрыть маркетплейс

Ситуацию взял под личный контроль Роспотребнадзор. В ведомстве заявили, что представители маркетплейса начали работу по автоматическому возврату средств. Они не имели право взимать деньги за то, что товар пришел в неприглядном виде.

Всем. С кого списали за это средства - сейчас массово возвращают. В противном случае, компанию ждали бы огромные штрафы и, возможно, даже закрытие.

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