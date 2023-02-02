Говорят одно, а делают другое! Самые лживые женщины носят эти имена – список

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Вместе с тем, есть такие имена, которые таят в себе второе дно. И оно точно нравится не всем. Например, двуличие и лицемерность может быть заложено кодом в имени женщины.

Эксперты обнародовали список женских имен, среди представительниц которых чаще всего встречаются лживые натуры. Вот так он выглядит: Жанна, Валентина, Светлана, Надежда.

Источник: life.ru.