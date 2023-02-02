Назвали топ-5 лучших брендов спортивных костюмов: Reebok на первом месте

Качество спортивных костюмов обязательно должно быть высоким для практичной носки. Ведь эта одежда находится под постоянным физическим воздействием, подвергается растягиванию, трению и нажиму. Кроме того, из-за специфики применения ее приходится часто стирать.
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Эксперты «МаркиКачества» выявили самые лучшие спортивные костюмы, которые максимально долго сохраняют свои свойства, удобны при носке и при этом удовлетворяют требованиям потребителей по дизайну.
На первое место они поставили спортивные костюмы Reebok (США), на второе — Nike (США), на третье — Adidas (Германия), на четвертое — Puma (Германия), на пятое — Regatta (Англия).
Источник: markakachestva.ru.