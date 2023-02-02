Назвали топ-5 лучших брендов спортивных костюмов: Reebok на первом месте

Назвали топ-5 лучших брендов спортивных костюмов: Reebok на первом месте

Reebok признан лучшим брендом. Фото: Global Look Press

Пока от импортных товаров нам сложно отказаться.

Качество спортивных костюмов обязательно должно быть высоким для практичной носки. Ведь эта одежда находится под постоянным физическим воздействием, подвергается растягиванию, трению и нажиму. Кроме того, из-за специфики применения ее приходится часто стирать.

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Эксперты «МаркиКачества» выявили самые лучшие спортивные костюмы, которые максимально долго сохраняют свои свойства, удобны при носке и при этом удовлетворяют требованиям потребителей по дизайну.

На первое место они поставили спортивные костюмы Reebok (США), на второе — Nike (США), на третье — Adidas (Германия), на четвертое — Puma (Германия), на пятое — Regatta (Англия).

Источник: markakachestva.ru.

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