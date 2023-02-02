Два женских имени, которые мужчины считают отталкивающими: на свидание не пригласят

Психологи-мистики определили два женских имени, которые не являются привлекательными для мужчин. Их звучание им кажется не самым приятным, а оттого они не спешат их звать на свидание и завязывать с ними отношения.

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Имя Светлана кажется мужчинам холодным, из-за чего они думают, что эти женщины не смогут удивить их в интимной жизни. И отказываются от них ради более горячих представительниц прекрасной половины человечества.

Надежда, по мнению мужчин, лишь дает надежду на тепло и яркие встречи, а потом ускользает, так и не дойдя до приятного финала.

Источник: progorod76.ru.