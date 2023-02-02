Эксперты назвали лучшие бренды женского белья: «цена – качество» идеальны — есть белорусское

Эксперты «МаркиКачества» определили лучшие бренды женского нижнего белья с идеальным соотношением цены и качества. Они опирались на отзывы настоящих покупательниц, которые использовали различные марки в своей повседневной жизни.

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На первое место исследователи поставили американский бренд Dkny, белье которого было отмечено за красивый и удобный крой, комфорт при носке и деликатные швы.

Итальянскому белью Intimissimi досталось второе место в рейтинге. Этот продукт нравится удобством, лаконичностью и благодаря большому количеству экземпляров из натуральных тканей.

Milavitsa из Белоруссии замкнула тройку лидеров. Это белье нравится женщинам своим разнообразием, ведь в линейке продуктов можно найти товары и для повседневности, и для особых случаев.

Источник: markakachestva.ru.