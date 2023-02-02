Какую дрянь нашел Росконтроль в магазинном йогурте: пить не захотите точно!

Какую дрянь нашел Росконтроль в магазинном йогурте: пить не захотите точно!

Молочные продукты. Фото: Global Look Press

Организация внесла в черный список некоторых производителей.

Многие потребители включают в свой рацион питьевые йогурты не только из-за вкуса продукта, но и с желанием помочь своему организму.

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Но, как оказалось, далеко не все йогурты одинаково полезны. Эксперты Росконтроля проверили питьевые йогурты в магазинах России на качество. И результат может ужаснуть – редкая дрянь была найдена внутри них.

Так, в питьевом йогурте «ЭкоНива» исследователи обнаружили бактерии кишечной палочки. Это не соответствует нормам безопасности. Продукт не рекомендовал исследователями Росконтроля к покупке и употреблению в пищу.

В йогурте «Асеньевская ферма» эксперты Росконтроля обнаружили превышение содержания дрожжей. В продукте их больше положенного в 13 раз! Этот напиток также внесен организацией в черный список.

Источник: t.me/roscontrol.

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