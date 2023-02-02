Доллар поставил жирную точку на надеждах россиян! Оглушительный курс впервые озвучен открыто

Кое-кого из россиян эти цифры могут оглушить, ведь каких только прогнозов не делали различные аналитики относительно финансового развития событий в мире и стране.

«Мы ожидаем курс на уровне в среднем 70 рублей за доллар, примерно, как сейчас. Более широкий диапазон в среднем по году — 68–72 рублей», — заявил Илья Торосов.

По словам замглавы Минэкономразвития, рубль ослабился за счет восстановления в России импорта, включая параллельный. Также из-за сокращения нефтегазовых доходов, которые спровоцировали сокращение прилива долларов в экономику.

Источник: «Известия».