Шанс докопаться до истины: Василиса Володина объявила 2 февраля особенным днем — и вот почему

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Среди спонтанности и необдуманности есть островок безопасности, которым станет 2 февраля. Кроме того, этот день преподнесет шанс докопаться до истины. Впрочем, обо всем по порядку.

«Уютный, мягкий, как любимый плед, день. Все благодаря Луне, проходящей по самому комфортному для себя знаку Рака.

Многих потянет побыть со «своими», это может быть как семья, так и близкий друг или подруга. На тех, кто находится за границей, может нахлынуть ностальгия вплоть до внезапной тяги к борщу и жареной картошке.

Проведите день в тепле, как душевном, так и физическом. Если же при внешнем комфорте домой идти не хочется и день ощущается как невозможность расслабиться, подумайте почему так. Сегодня есть шанс докопаться до истинной причины», — дала расклад на день астролог на своем канале.