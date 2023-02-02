Убрать вонь из микроволновки поможет эта хитрость: за секунды запаха как не бывало!

Микроволновая печь давно стала помощницей хозяйке. Подать горячее к столу или подогреть остывший кофе – давно не проблема. Но при очевидных удобствах при использовании чудо-печкой есть и не видные глазу, но зато доступные обонянию минусы – запах микроволновке не так-то просто выветрить.

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Забыть о проблемной вони, которая напоминает вам о вчерашней ухе или чесночной пасте, поможет маленький, но действенный секрет. Возьмите кожуру мандарина и прогрейте ее в микроволновке, но чтобы она не пригорела. Запахи рыбы и жира исчезнут, а на их место придет приятный мандариновый аромат.

По материалам сайта Pensnews