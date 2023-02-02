Никто не отличит от вареного: назван лучший растворимый кофе – вкус и бодрость, ничего лишнего

Исследователи сделали этот вывод, основываясь на реальных отзывах потребителей напитка, которые отметили великолепное соотношение цены и качества кофе. А его аромат сравнили с тем, что дает напиток при варке в турке или специальной машине.

Стоит в России данный кофе примерно 600 рублей за пачку в 200 граммов. Вот правда купить напиток можно далеко не в каждом магазине.

Источник: markakachestva.ru.