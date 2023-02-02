Поцелованы богом: с какими именами женщины живут долго и счастливо

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Анастасии никогда не стареют умом и душой. Они до конца жизни испытывают любопытство к жизни, жадно вбирая в себя все новое.

Надежды всю жизнь смотрят на мир с позитивом и никогда не теряют мотивацию двигаться вперед.

Ольги твердо стоят на этой земле, благодаря самоотдаче и доброте. Для них крайне важно помогать другим, поэтому у них всегда есть стимул жить. Их счастье – это счастье других людей.

Источник: horoscopes.rambler.ru