Работающих пенсионеров собираются лишить ежегодной надбавки: последние новости

Работающие пенсионеры в России лишены ежегодной индексации пенсий, которая повышает выплату в среднем на одну тысячу рублей. Вместо этого пожилые трудящиеся бабушки и дедушки получают в августе надбавку в виде пары-тройки сотен рублей – это достигается за счет страховых взносов, которые уплатил за своих пожилых сотрудников работодатель. Но появился законопроект, который предусматривает отмену августовской надбавки.

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В Госдуме готовятся рассмотреть документ, которым предложено вывести работающих пенсионеров из числа застрахованных, и не платить за них взносы в Социальный фонд России. То есть пенсионные баллы при таком раскладе начисляться не будут, а это значит, что оснований для перерасчета не возникнет. Законопроект у депутатов на стадии рассмотрения, сообщает сайт Pensnews.