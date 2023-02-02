Как спасти руки от рыбного запаха: простой и быстрый способ убрать душок

Блюда из рыбы – это не только вкусно и полезно для всех членов семьи, но и «ароматно» для хозяйки. После потрошения тушек в руки въедается запах, который долго еще будет напоминать о готовке. И в ход вслед за мылом идут стиральные порошки и гели, только вот убрать душок от рыбы может не каждое средство.

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Раскрыт простой и действенный секрет, который быстро и без дополнительных трат поможет удалить запах рыбы с рук. Это чайная заварка. Возьмите влажные спитые листики чая и хорошенько потрите ими руки – ладони, пальцы. Затем сполосните проточной водой и принюхайтесь – рыбного душка как не бывало!

По материалам сайта Pensnews