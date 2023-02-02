Хаос, спонтанность и сомнения: чем обернется конец этой недели, рассказала Володина – особое внимание 5 февраля!

Астролог и телеведущая Василиса Володина дала подробный прогноз на первую неделю февраля. Это непростой период, способный преподнести немало неожиданностей.

«Непоседливая, хаотичная неделя, когда десятки новых идей сменяются не меньшим количеством сомнений. Зуд скуки и тривиальности грозит вылиться в спонтанные решения вплоть до эмиграции, увольнения, разрыва отношений, необдуманных покупок и финансовых авантюр», - охарактеризовала Володина неделю у себя в Telegram-канале.

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Наиболее напряженной станет конец семидневки, когда отношения между людьми могут запутаться. И здесь лучше не ввязываться в сложные беседы. А Полнолуние в воскресенье, 5 февраля, потребует повышенной концентрации.