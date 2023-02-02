Хитрости продуктового супермаркета: каждый день на эти уловки попадаются миллионы покупателей и переплачивают!

Многие покупатели в супермаркетах стали замечать, что в пакете молока не литр, а всего 900 мл, а в тетрапаке с соком – 950 мл. Брикет сливочного масла весит не 200 гр, а 180, плитка шоколада тоже стала «легче», только на цене почему-то эти уменьшения не отразились. Это называется шринкфляцией, и по сути является ничем иным как недовесом, только узаконенным, рассказал Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей.

Покупатель видит прежнюю цену и не всегда проверяет вес, поскольку привык пользоваться этим продуктом. А производитель уже не доложил в него 50, а то и все 100 гр. Это одна из массовых уловок, на которую ведутся миллионы россиян ежедневно. И выгодно это всем, кроме простых людей: он платит больше за меньший объем.

«То есть продукт по факту дорожает, но на ценнике меняется цифра не цены, а размера упаковки, что менее заметно для потребителя. Явление это международное, и появление термина приписывают американской ученой и аналитику Пиппе Мальмгрен», - сообщает эксперт на сайте mk.ru. – «В результате из-за шринкфляции, не понимая того, что происходит с ценами на самом деле, потребители ежегодно переплачивают за товары очень большие суммы».

Аналогично происходит и с составом продукта. Когда производитель, чтобы не повышать ценник, начинает использовать более дешевые ингредиенты.

А еще покупателей вводят в заблуждение сами ценники – продавец указывает стоимость продукта не за килограмм, а за 100 грамм. Психологически небольшая сумма людьми считывается как комфортная, а на кассе их ждет неприятный сюрприз, ведь в пересчете на килограммы легко может оказаться, что цена превращается в грабительскую!

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