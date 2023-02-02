Гости обзавидуются - ваши кухонные полотенца всегда как новые: стирайте их с этой таблеткой и забудьте про пятна!

Любая хозяйка знает, что самый загрязненный текстиль на кухне - это полотенца. Въевшиеся жир и гарь с них так просто не сойдут, сколько ни замачивай, остается только менять на новые. Не напасешься комплектов!

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Однако, найдено средство, которое способно отстирать до блеска кухонные полотенца и салфетки. Оно есть в каждом хозяйственном магазине, а используете его вы ежедневно, но для других целей. Это таблетки для посудомойки.

Возьмите одну таблетку и разведите в полулитре теплой воды. Замочите в получившемся растворе свой кухонный текстиль на час, затем постирайте привычным способом. И ваши полотенца и салфетки будут сверкать чистотой так, что гости обзавидуются – доставать каждый раз новые уже не нужно!

По материалам сайта Pensnews