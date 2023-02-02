Меньше калорий, а вкус на высоте: назван продукт, который можно добавить в котлеты вместо хлеба

Котлеты

Котлеты. Фото: Global Look Press

Эксперты дали хозяйкам несколько полезных советов.

Каждая опытная хозяйка знает, что в классическом рецепте домашних котлет в фарш обычно добавляют хлеб. Из-за этого продукта блюдо становится очень калорийным. Эксперты подсказали, чем можно заменить мучное изделие с тем условием, что вкус котлет не станет хуже.

Если хочется добиться легкости, то отличным вариантом станут овощи. Опытные повара выбирают кабачок или капусту: они дают много сока и могут заменить хлеб.

Если фарша не очень много, то в состав можно добавить пюре. Вкус домашнего блюда получится приятным, пишет портал «Белновости». Кроме того, такие котлеты всегда получаются пышными, заверили эксперты.

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Кроме того, хорошей заменой хлебу в котлетах является крахмал. В итоге блюдо получается таким же пышным и сочным. Ингредиент не перебивает мясной вкус, а делает его только лучше. Половины столовой ложки крахмала хватит на полкило мяса.

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