Меньше калорий, а вкус на высоте: назван продукт, который можно добавить в котлеты вместо хлеба

Каждая опытная хозяйка знает, что в классическом рецепте домашних котлет в фарш обычно добавляют хлеб. Из-за этого продукта блюдо становится очень калорийным. Эксперты подсказали, чем можно заменить мучное изделие с тем условием, что вкус котлет не станет хуже.

Если хочется добиться легкости, то отличным вариантом станут овощи. Опытные повара выбирают кабачок или капусту: они дают много сока и могут заменить хлеб.