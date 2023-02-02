«Берегите собственную энергию»: Глоба сделал предупреждение людям на 2 февраля

Астролог Богдан Глоба, младший сын известной исследовательницы звезд Тамары Глобы от Павла Глобы, дал прогноз на второй день февраля. В четверг лучше откликнуться на родных и близких, вдруг им требуется ваше внимание. Но и о себе забывать нельзя.

«Четверг потребует внимания к делам дома и бытовым хлопотам. Прислушайтесь к близким и, если нужно, окажите посильную помощь. Но берегите собственную энергию»

Вся первая неделя февраля является изобильной на возможности и идеи. Как утверждает Глоба-младший, они буквально витают в воздухе, и не стоит их упускать.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»