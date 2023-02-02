Утепляйтесь: синоптики предупредили москвичей о морозном феврале

Синоптики предупредили: во второй половине февраля в Москве ожидаются морозы. Однако днем можно будет увидеть много солнца.

«Во второй декаде возможны настоящие зимние морозы, когда будет подмораживать градусов до минус 10–15 в ночные часы. Но поскольку погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, в антициклоне мы рассчитываем, что облаков будет немного, за счет этого и будет понижение температуры в ночные часы», — рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в интервью РИА Новости.

Однако первые пять дней месяца будут умеренно теплыми. Следующая пятерка в плане температуры будет близка к климатической норме, отметила синоптик.

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