Хозяйкам на заметку: назван способ избавиться от лишней соли в домашних закрутках

Хозяйкам рассказали, что можно сделать со слишком солеными овощами в домашних закрутках. Исправить неприятность можно с помощью маленькой хитрости.

Эксперты в таких случаях посоветовали вооружиться обычной питьевой водой и терпением. Сначала нужно слить рассол от овощей, а вместо него в банку налить воду и поместить ее в холодильник. После этого нужно выждать около 8–10 часов и наслаждаться результатом. Овощи получатся в меру солеными и не потеряют своего аппетитного вида!