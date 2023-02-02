Хозяйкам на заметку: назван способ избавиться от лишней соли в домашних закрутках

Хозяйкам рассказали, что можно сделать со слишком солеными овощами в домашних закрутках. Исправить неприятность можно с помощью маленькой хитрости.
Эксперты в таких случаях посоветовали вооружиться обычной питьевой водой и терпением. Сначала нужно слить рассол от овощей, а вместо него в банку налить воду и поместить ее в холодильник. После этого нужно выждать около 8–10 часов и наслаждаться результатом. Овощи получатся в меру солеными и не потеряют своего аппетитного вида!
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Однако, если эта хитрость подействовала все-таки слишком хорошо и огурцы стали пресными, то в рассол можно добавить немного соли и капельку уксуса, пишет портал «Белновости».