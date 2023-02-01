Ловят на «крючок»: россиянам рассказали о новом способе мошенничества по телефону

Россиянам рассказали о новом способе телефонного мошенничества. Заслуженный юрист страны Иван Соловьев заявил, что преступники начали совершать так называемые «проверочные» звонки.

Злоумышленники с недавних пор «работают» по новой схеме. Они звонят с разницей в несколько дней, чтобы узнать больше информации о своем собеседнике. В процессе этого они стараются узнать, помимо прочего, психотип жертвы. Далее приступают к более активным действиям, отметил эксперт.

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