Ловят на «крючок»: россиянам рассказали о новом способе мошенничества по телефону

Россиянам рассказали о новом способе телефонного мошенничества. Заслуженный юрист страны Иван Соловьев заявил, что преступники начали совершать так называемые «проверочные» звонки.
Злоумышленники с недавних пор «работают» по новой схеме. Они звонят с разницей в несколько дней, чтобы узнать больше информации о своем собеседнике. В процессе этого они стараются узнать, помимо прочего, психотип жертвы. Далее приступают к более активным действиям, отметил эксперт.
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Мошенники пытаются выудить персональные данные, чтобы сделать еще несколько звонков. В определенный момент злоумышленники начинают говорить про кредит, который пытаются оформить на жертву. У испуганного собеседника узнают все необходимые данные, и преступник прощается. Бывают случаи, когда мошенники звонят в третий раз.
«И вот тут гражданин окончательно верит, что на том конце трубки "сотрудник" полиции или следственного комитета», — подчеркнул Соловьев в беседе с «Праймом».
Когда преступники получают доверие жертвы, они начинают действовать по стандартным схемам. По словам юриста, у мошенников часто бывает информация о последних визитах пожилых людей в банк.