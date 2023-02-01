Уже с первого февраля: каждый россиянин получит пять тысяч рублей на руки – условия просты

У россиян появилась возможность получить неплохую надбавку к своему привычному заработку. Причем делать для этого ничего особенного не нужно. Сумма надбавки может составить до пяти тысяч рублей.

Условия вступили в силу в первый день февраля. Действуют они для владельцев дебетовой «Альфа-Карты». Держателям карт будут начислять 1% на все покупки, 5% на покупки в трех или четырех категориях и до 100% на категорию, выбранную в барабане суперкэшбека. Получается, что тратиться на покупку не придется - банк вернет ее полную стоимость.

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