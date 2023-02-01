Касается и частных предприятий: эксперт рассказал, кому и на сколько увеличат зарплаты в 2023 году

По словам специалиста, бюджетники, которые трудятся в госсекторе, смогут рассчитывать на индексацию, если их зарплата не больше МРОТ. С 1 января он установлен в размере 16 242 рубля; Это повышение регулируется ТК. А вот что касается частных предприятий, там все решает владелец.

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Именно он определяет, по каким параметрам, и в какой пропорции начислять зарплату. Однако нужно знать, что согласно нормам регулирования, в договорах с сотрудниками и других лояльных актах должен прописывать информацию об индексации. В противном случае работодателя могут оштрафовать.