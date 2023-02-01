Неизбежное произойдет уже завтра: стал известен новый курс валют – сколько будет стоить рубль 2 февраля

Центральный банк России ежедневно устанавливает курс валют на следующий день, это неизбежно и делается по результатам торгов на Московской бирже.

В эту среду, первого февраля, регулятор опубликовал на своем сайте официальный курс валют на четверг, второе февраля.

По итогам торгов, стоимость доллара снижена на 39 копеек до 70,12 рубля. Евро упал на 7 копеек до 76,22 рубля.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».