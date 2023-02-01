Деньги придут на карты сразу всем: появились новые данные о выплатах на детей с 1 февраля

В России с первого февраля проиндексирован целый ряд социальных выплат. Повышение составило почти 12 процентов. Деньги придут на карты всем гражданам, которым эти выплаты положены.

Итак, Социальный фонд обновил цифры пособий. Материнский капитал на первого ребенка составит 586,9 тысячи рублей, а на второго и последующих детей — 775,6 тысячи рублей.

Пособия для инвалидов первой группы увеличены до пяти тысяч рублей в месяц, для второй группы и детей-инвалидов — до 3,5 рублей, третьей группы — до 2,7 тысячи рублей.

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