Перестанет ходить в туалет на диван и в углы: назван лучший антигадин для кошек

Специалисты проекта «Выбор эксперта», отметили, что хороший результат дает средство марки Uniclean.

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Это спрей с бесцветной жидкостью. Флакон с дозатором можно использовать в квартире. Он помогает отпугнуть кошек от места, где в туалет ходить не надо, а также устраняет неприятный запах. Объем флакона 500 мл.

Также у жидкости состав натуральный — экстракты жгучего перца и апельсина. Примечательно, что человек этих ароматов почти не замечает. Его можно использовать для обработки углов помещений, мебели и различных труднодоступных мест. Расход экономный, так как достаточно двух-трех пшиков. По словам экспертов, с помощью такого антигадина можно приучить кошку к лотку за 10 дней, по данным проекта «Выбор эксперта».