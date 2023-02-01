Видна невооруженным глазом: к Земле приблизилась яркая зеленая комета

1 февраля на относительно близком расстоянии с Землей пролетит комета C/2022 E3 (ZTF), открытая в марте 2022 года. Она будет видна невооруженным глазом между «ковшом» Большой Медведицы и Полярной звездой.

«При отсутствии городской засветки ее можно будет увидеть даже невооруженным глазом. Для России и всех стран Северного полушария будут прекрасные условия видимости», — цитирует ТАСС сотрудников Московского планетария.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В момент максимального приближения к Земле комета будет находиться в 42 миллионах километров от нашей планеты, что в сто раз превышает расстояние до Луны. Астрономы предполагают, что длина газового хвоста достигнет размеров «ковша» Большой Медведицы. Сама комета должна казаться зеленой, а ее хвост — желтым.