Это реальность, а не фантастика: россиянам рассказали о выплате двойных пенсий

В России проживает более 146 миллионов людей. Из них около 46 миллионов пенсионеры. Им положены различные выплаты, но сумма разная: зависит от стажа работы, места жительства и других нюансов.
Россиянам рассказали, кто может получать двойную пенсию. Отмечается, что дополнительные деньги приходят со стороны государства, но также их можно получать от негосударственных пенсионных фондов.
Эксперты пояснили, что двойная выплата проводится бывшим военным, сотрудникам МВД, ФСБ и других структур. Также на дополнительные деньги могут рассчитывать ликвидаторы аварии в Чернобыле, получившие инвалидность, нетрудоспособные члены их семей, пострадавшие от лучевой болезни, а также участники Великой Отечественной войны и блокадники.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Нужно знать, что двойную пенсию получают те, у кого есть льготы, а также россияне, вложившие деньги в негосударственные фонды. Такие инвестиции помогают увеличить размер будущей пенсии.
«С 2015 года пенсионеру можно обратиться за единовременной выплатой за счет средств пенсионных накоплений раз в 5 лет», — поясняют на сайте Социального фонда.