Это реальность, а не фантастика: россиянам рассказали о выплате двойных пенсий

В России проживает более 146 миллионов людей. Из них около 46 миллионов пенсионеры. Им положены различные выплаты, но сумма разная: зависит от стажа работы, места жительства и других нюансов.

Россиянам рассказали, кто может получать двойную пенсию. Отмечается, что дополнительные деньги приходят со стороны государства, но также их можно получать от негосударственных пенсионных фондов.