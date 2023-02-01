Страшное погодное явление: синоптик напугал россиян аномалией с солнечным светом

Россиян напугали страшным погодным явлением, которого не было последние тридцать лет. По словам синоптиков, речь идет о дефиците солнечного света.
В этом году январь оказался самым пасмурным за несколько минувших десятилетий в Санкт-Петербурге. Кроме того, был побит температурный рекорд последних 14 лет. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов подчеркнул, что жители города за месяц видели солнце меньше шести часов.
«Конечно, есть и более пасмурные годы, но они наблюдались очень давно. В 1968 году солнце вообще не светило весь январь, а в 1971 году светило всего 1 раз, но в течение 3 часов», — написал метеоролог в своем Telegram-канале.
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Дефицит солнечного света, как известно, сказывается на эмоциональном состоянии человека. Также может нарушаться функционирование организма — плохо усваивается кальций, снижается выработка витамина D. Все это приводит к проблемам с кожей и волосами.