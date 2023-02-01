Страшное погодное явление: синоптик напугал россиян аномалией с солнечным светом

Россиян напугали страшным погодным явлением, которого не было последние тридцать лет. По словам синоптиков, речь идет о дефиците солнечного света.

В этом году январь оказался самым пасмурным за несколько минувших десятилетий в Санкт-Петербурге. Кроме того, был побит температурный рекорд последних 14 лет. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов подчеркнул, что жители города за месяц видели солнце меньше шести часов.