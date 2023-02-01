Самые гулящие: топ имен женщин, которые любят сходить налево

Таролог и парапсихолог Галина Янко уверена, что от имени зависит судьба человека. Даже такое качество, как любовь сходить налево на самом деле заложено в имени. Она назвала самых главных изменщиц среди женщин.

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Жанна внешне может выглядеть скромно, но своего шанса она не упустит – среди нескольких ухажеров она до последнего будет выбирать лучшего.

Ангелина не может находиться рядом с мужчиной, если он ей не люб, поэтому идет порой на эксперименты.

Анастасия просто не может жить без плотских утех, которые ставит порой на первый план, оставляя позади мораль и принципы.

Татьяны пойдут на измену назло мужу или любовнику, который чем-то им насолил.

Дарьи часто доминируют над своими партнерами и легко идут в загул, если вторая половинка их перестала устраивать.

Источник: vm.ru.