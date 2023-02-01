От каких женских имен мужчины сходят с ума: млеют от звучания и верят каждому слову

Оказывается, мужчинам очень важно не только то, как выглядит женщина, но и как ее зовут. Психология сильной половины человечества такова, что некоторые сочетания звуков чаруют их не меньше восточного танца.

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Имя Екатерина полюбилось мужчинам благодаря российской императрице и прочно ассоциируется у них с роскошью и раскованностью.

Имя Анастасия тут же включает в мозгу мужчин воспоминание о княжне Романовой, нежной и утонченной.

Виктория кажется мужчинам чувственной и уверенной в себе. Мария для сильной половины человечества одновременно серьезная и отзывчивая. Рядом с Натальей они чувствуют себя спокойно и комфортно. Татьяны – дамы смелые и готовые на эксперименты, за что их ценят.

Ксения мужчинам кажется интересной и веселой, Валентина – заботливой и хорошей хозяйкой, а Ирина – той, с которой хочется прожить всю жизнь под покровительством ее теплой энергии.

Источник: thevoicemag.ru