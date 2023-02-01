Как выглядит топ-5 лучшего растворимого кофе: эксперты отметили, что он не хуже вареного

Эксперты «МаркиКачества» проявили исследование с целью выявления лучшего растворимого кофе в магазинах России. Они ориентировались на реальные отзывы пользователей, которые отмечали вкус и аромат напитка, а также его приятную консистенцию.

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Самым лучшим кофе эксперты назвали Gevalia original (производство – Швеция). Пользователи отмечают, что напиток почти не отличить от вареного по аромату.

Второе место досталось швейцарскому кофе Bushido Kodo, его отметили за мягкий и сбалансированный вкус.

Третье – Carte Noire Original (производство – Франция), его оценили за насыщенность.

Четвертое – Egoiste Velvet (производство – Швейцария), за идеальный вкус со сливками или молоком.

Пятое – Cafe Esmeralda (производство – Колумбия), за натуральный вкус.

Источник: markakachestva.ru.