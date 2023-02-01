Назван самый лучший крем с витамином А производства России: для зрелой кожи, низкая цена

Эксперты «МаркиКачества» назвали лучшие кремы с витамином А, которые предназначены для ухода за возрастной кожей.

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Исследование проводилось на основе отзывов реальных покупателей. В результате выявили топ средств в бюджетном сегменте, где кремы не превышали 1500 рублей в своей стоимости.

Наш российский продукт ARAVIA Laboratories Anti-Age Regenetic Cream (стоит 900 рублей) смог обойти импортные средства и занял уверенную первую позицию среди лучших кремов с ретинолом.

Вторым по качеству эксперты назвали крем ELIZAVECCA MILKY PIGGY EGF RETINOL (Корея, цена 1100 рублей). Третьим —крем MELAO Miracle Retinol moisturizer (Китай, цена 990 рублей).

Источник: markakachestva.ru.