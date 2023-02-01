Если вам неспокойно — поставьте этот цветок у кровати: природный гармонизатор

Герань цветоводы советуют ставить в каждом доме. Это комнатное растение давно известно своими полезными свойствами. Оно губит в воздухе бактерии и вирусы, отгоняет насекомых.

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Кроме того, герань активно выделяет кислород и эфирные масла, делая воздух в помещении благоприятным.

Также многие верят, что герань является натуральным гармонизатором человека. Замечено, если поставить это растение рядом с кроватью, люди начинают чувствовать в себе силы и желание жить, начинают забывать про плохое, оставляют в стороне обиды.

Однако не стоит забывать, что это растение требует яркого освещения. А в жару герань лучше убирать с подоконника.

Источник: domclick.ru.