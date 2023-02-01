На эти фруктовые духи мужчины летят, как пчелы на мед: назван лучший женский парфюм

Женские духи с фруктовыми нотками мужчины считают одними из самых притягательных. Мимо дамы с таким шлейфом не могут пройти свыше 80% представителей сильной половины человечества.

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Эксперты выделили топ лучших женских духов, которые обладают теми самыми волшебными фруктовыми нотками. Этот парфюм хорошо держится круглые сутки, популярен и актуален для 2023 года.